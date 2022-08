Direct – Guerre en Ukraine : Qui ne dit mot consent ou la diatribe de Zelensky contre les Russes silencieux

Chantage nucléaire

L’inquiétude grandit, depuis plusieurs jours, autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, alors que les armées russe et ukrainienne s’accusent mutuellement de bombarder ses alentours. Le maire de la ville a dénoncé un "terrorisme nucléaire pur et simple" de la Russie qui "peut se terminer de façon imprévisible à n’importe quel moment".

"Les risques augmentent chaque jour […] Des tirs de mortier sur la centrale nucléaire sont effectués chaque jour et chaque nuit depuis les villages occupés", a-t-il ajouté. "La situation est grave et le plus préoccupant est qu’il n’y a pas de processus de désescalade", selon l’élu.

En fin de journée samedi, les renseignements militaires ukrainiens avaient affirmé que "les occupants (russes) bombardent la centrale […] depuis le village de Vodiané, situé à proximité immédiate, sur la rive droite du Dniepr", le fleuve qui sépare les zones aux mains des Russes de celles contrôlées par les Ukrainiens.