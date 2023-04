Direct – Guerre en Ukraine : quel était cet éclair dans le ciel de Kiev hier soir ?

Cette journée marque l’arrivée de Sergueï Lavrov à La Havane. Il continue ainsi une tournée diplomatique en Amérique latine, et veut ainsi démontrer au monde que la Russie n’est pas isolée sur la scène internationale.

Les autres questions autour du conflit en Ukraine sont encore nombreuses ce matin. À commencer par cet éclair vu par les habitants de Kiev hier soir qui a provoqué de nombreuses réactions. Si l'origine reste inconnue, elle n'est pas due à l'utilisation d'une arme selon les autorités ukrainiennes qui n'ont pas enclenché le système de défense anti-aérienne.

Autre question soulevée par le groupe de réflexion américain Institute of the Study of War ce matin : la Russie "met-elle de l’ordre" dans ces services de sécurité ? Plusieurs éléments y font penser selon l’analyse de l’ISW dont des contrôles et arrestations de personnel au sein des services de sécurité intérieur du pays.

Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu à la frontière avec la Biélorussie et la Pologne, dernier déplacement en date d’une longue série réalisée ces dernières semaines. "C’est un honneur pour moi d’être ici aujourd’hui pour remercier nos gardes-frontières d’avoir protégé la frontière de l’État", a écrit le président dans un commentaire d’une vidéo.

"Pour la protection de notre État à Bakhmout. Je sais avec quelle fermeté vous avez tenu Bakhmout", a-t-il ajouté, en référence à cette ville de l’est de l’Ukraine devenue l’épicentre des affrontements avec les forces russes ces derniers mois.

La Russie a utilisé la Biélorussie, proche allié de Moscou, pour lancer son offensive contre l’Ukraine le 24 février, et envisage de placer des armes nucléaires dans le pays.