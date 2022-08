Direct - Guerre en Ukraine : quatre navires chargés de céréales ont quitté les ports ukrainiens

165e jour de conflit en Ukraine où les combats sur le terrain continuent de faire rage, alors que l'armée ukrainienne est accusée par l'ONG Amnesty International de mettre en danger ses civils.

Dans le même temps, l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) a jugé samedi "de plus en plus alarmantes" les informations venant de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, au lendemain de frappes à proximité.

Enfin, les exportations de céréales suivent leurs cours non sans quelques perturbations. L'arrivée au Liban du premier chargement de céréales exporté par l’Ukraine prévue ce dimanche a été reportée. En revanche, cinq cargos chargés de céréales prendront la mer aujourd'hui au départ des ports ukrainiens de Tchernomorsk et Odessa.