Direct - Guerre en Ukraine : huit morts dans des bombardements près de Kharkiv et Donetsk

67e jour de guerre en Ukraine. L'occupant russe poursuit ses frappes sur le Donbass tandis qu'à Marioupol une vingtaine de civils ont été évacués cette nuit de l'aciérie d'Azovstal, dernière poche de résistance dans la ville portuaire. La sortie d’une vingtaine de civils des sous-terrains de cet immense complexe industriel représente une grande première, toutes les précédentes tentatives d’évacuation ayant échoué, dans cette ville du sud-est presque entièrement détruite après des semaines de siège.

Alors que Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, est à Kiev, les renseignements britanniques et occidentaux ont laissé entendre que Vladimir Poutine pourrait déclarer la guerre totale à l'Ukraine le 9 mai prochain, "Jour de la Victoire" (et de la fin de la Seconde Guerre mondiale). Un changement de stratégie dans la lignée du changement de ton des médias russes qui n'hésitent désormais plus à parler de Troisième Guerre mondiale et à simuler des frappes sur Paris, Londres et Berlin. Pour préparer la population à la guerre ?

Une armée russe en difficulté puisque 23.000 soldats russes seraient morts en Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En outre, plus de mille chars russes et près de 2500 autres véhicules militaires auraient été détruits. Il est toutefois difficile d’estimer l’ampleur réelle des pertes. Moscou a précédemment admis que plus d’un millier de Russes ont été tués depuis le début de la guerre, le 24 février, et estime le nombre de combattants ukrainiens tués à plus de 23.000.

Suivez en direct les évènements de ce 67e jour de guerre dans notre direct ci-dessous :