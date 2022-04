Direct - Guerre en Ukraine: prise de plusieurs localités par les forces russes, livraisons de gaz suspendues

L'armée ukrainienne a reconnu mercredi une avancée des forces russes dans l'Est du pays, avec la prise de plusieurs petites localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass.

Les forces russes progressent depuis Izioum, déjà sous leur contrôle, en direction de Lyman et près de Severodonetsk, l'une des grandes villes d'importance de la région: elles ont pris les localités de Velyka Komychouvakha et Zavody, dans la région de Kharkiv, et celles de Zaritchné et Novotochkivské, dans la région de Donetsk, a indiqué le ministère de la Défense ukrainien dans son rapport matinal.

Le géant russe Gazprom suspendra dès mercredi ses livraisons de gaz vers la Bulgarie, a indiqué mardi soir le ministère bulgare de l'Énergie, cité par l'agence de presse étatique russe Tass. Le gouvernement bulgare évoque son refus de se plier aux nouvelles exigences du fournisseur.

Cette décision de Gazprom suit de près l'annonce faite par l'entreprise russe de cesser ses livraisons à destination de la Pologne dès mercredi 08h00. Moscou réclame d'être payée en roubles, une demande déjà rejetée par plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne.

Suivez les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine et ses conséquences.