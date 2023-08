En ce 552ème jour de guerre, les troupes ukrainiennes disent s'être enfoncées plus profondément dans les lignes de défense russes près de Robotyne, un village du front sud qu'elles revendiquent avoir repris lundi, selon un porte-parole de l'armée ukrainienne. "Les forces ukrainiennes ont enregistré des succès en direction de Novodanylivka et de Verbove", affirme-t-il.

Kiev espère que la prise de Robotyne pourra donner une impulsion à sa difficile contre-offensive. Cette zone du front est l’axe d’attaque en direction des villes de Tokmak puis Melitopol, afin de tenter de rompre l’unité des territoires occupés par la Russie dans le sud et l’est du pays avec la Crimée, annexée en 2014.



L'Ukraine a annoncé qu'elle allait évacuer les enfants de cinq localités situées sur ce front Sud, dans la région de Zaporijjia, à environ 50km de Robotyne. "54 enfants et 67 personnes les accompagnant seront obligatoirement évacués", a déclaré le ministère de la Réintégration. Les évacuations de civils sont relativement rares en Ukraine depuis plusieurs mois, la majorité des habitants ayant soit fait le choix tôt de quitter les zones où les combats sont intenses, soit celui de rester coûte que coûte

Les forces russes ont, elles, déjoué de nouvelles attaques nocturnes de drones ukrainiens dans les régions de Toula et Belgorod (ouest), a affirmé Moscou mardi matin.

En Russie, l'étau n'en finit pas de se resserrer autour des critiques du pouvoir russe, de tous bords. Le tribunal de Moscou a jugé légale l'arrestation d'Iguor Strelkov, de son vrai nom Guirkine. Il restera en détention provisoire jusqu'au 18 septembre, précise l'agence de presse officielle russe Tass. Igor Guirkine, 52 ans, est un influent blogueur nationaliste russe et ex-commandant séparatiste en Ukraine. Il a été interpellé à Moscou le 21 juillet, est accusé d'"extrémisme" et encourt cinq ans de prison, après avoir de longue date critiqué durement le commandement de l'armée russe. Il s'était fait connaître au printemps 2014 en devenant le plus médiatique, et l'un des plus influents chefs militaires des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine.

Le Kremlin a par ailleurs signalé que Vladimir Poutine ne se rendrait pas aux funérailles d'Evguéni Prigojine. "La présence du président n'est pas prévue, nous n'avons pas d'informations spécifiques sur les funérailles", a déclaré à la presse le porte-parole Dmitri Peskov. "La décision à ce sujet est prise par la famille et les proches, nous ne pouvons rien dire ici sans eux", a-t-il fait valoir, alors qu'aucune annonce sur la date et le lieu des funérailles n'a été faite.

