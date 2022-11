Direct – Guerre en Ukraine : Poutine vacille-t-il ? Quid du grand coup de bluff magistral du joueur d'échec(s) Vladimir

Où va la guerre en Ukraine ? Après avoir évité de justesse l’embrasement suite au missile tombé en Pologne, la diplomatie espère continuer sur sa lancée et réussir à convaincre Poutine et Zelensky de négocier la paix, ou tout le moins un cessez-le-feu alors que l’accord sur les céréales a été reconduit pour quatre mois. Car sur le terrain les frappes continuent de faire des victimes. Chaque jour l’armée russe perd des dizaines de soldats, de chars et autres pièces d’artillerie. De leur côté, les forces de Kiev continuent leurs avancées mais celles-ci ne se font pas sans pertes non plus. D’autant que, selon le Renseignement américain, l’Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Fort de leurs analystes, ceux que l'on appelle encore "romantiquement" les services secrets US, ont souvent eu le nez fin quant à la situation en Ukraine, et cela bien avant le début de l’invasion. Il est vrai que Biden ne compte pas, pour l’instant, fournir à Zelensky les armes nécessaires à la reconquête de la Crimée par les forces de Zelensky.

En Russie, Poutine vacille-t-il ? Les critiques envers le maître du Kremlin se font de plus en plus nombreuses et ouvertes, sur les réseaux sociaux comme Telegram et Signal mais aussi en coulisse. Les défenseurs de la ligne dure ne comprennent pas les retraits successifs et les échecs reconnus. Ceux qui croient encore au grand coup de bluff magistral du joueur d'échec Vladimir se font de plus en plus rares.

Et puis il y a les civils, premières et principales victimes de cette guerre et de ses horreurs. Blessés, tués, torturés également pour ne pas avoir voulu collaborer avec l’envahisseur. Un peu partout en Ukraine, de Kharkiv à Kherson, des sites de torture sont mis à jour, souvent non loin de sites d’inhumation de masse. En Ukraine, mais aussi en Pologne désormais.

Sans oublier ceux du vol MH17 à destination de Kuala Lumpur, abattus dans le ciel de l’est de l’Ukraine en 2014 par un missile de type Buk tiré à partir de Pervomask, une ville de l’oblast de Lougansk, sous contrôle des séparatistes pro-russes. C’est désormais la vérité pénale, en tout cas la première partie, relative à cette tragédie telle qu’actée par le verdict du tribunal néerlandais en charge du dossier. Trois hommes ont été reconnus coupables et condamné à la perpétuité par contumace.