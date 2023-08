Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a qualifié de "mensonges absolus" les déclarations de l’Occident selon lesquelles le Kremlin pourrait être à l’origine de la mort d’Evgueni Prigogine, le chef des mercenaires du groupe Wagner. S’exprimant sur les causes de l’accident, le porte-parole de Vladimir Poutine a déclaré que les faits doivent encore être clarifiés par l’enquête. Il a assuré que les résultats officiels de l’enquête seront publiés.

Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs signé un décret qui oblige désormais les membres des formations paramilitaires à prêter serment à la Russie, comme le font les soldats de l’armée régulière, deux jours après la mort présumée du patron de Wagner. Ils devront jurer "fidélité" et "loyauté" à la Russie et "suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs".