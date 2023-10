Direct - Guerre en Ukraine : Poutine s'entretient avec les dirigeants du Proche-Orient et fustige les Etats-Unis

Sur le front en Ukraine, l'armée russe "améliore ses positions" y compris autour de la ville d'Avdiïvka à l'est du Pays, cible d'un assaut d'ampleur des troupes de Moscou depuis plusieurs jours visant à l'encercler, a affirmé le président russe Vladimir Poutine.

La prise par la Russie d'Avdiïvka, érigée autour d'une vaste cokerie, relèverait surtout d'une victoire symbolique plus que stratégique, tant cette ville représente la résistance ukrainienne face aux assauts russes depuis 2014. Avdiïvka était en effet brièvement tombée aux mains, en juillet 2014, des séparatistes prorusses pilotés et armés par Moscou, avant de revenir sous contrôle ukrainien. Depuis, elle marque la ligne de front dans cette zone et était déjà régulièrement bombardée avant même l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Cette zone est donc particulièrement fortifiée.

