Direct – Guerre en Ukraine : Poutine rencontre des mères de soldats russes

L’Ukraine était partiellement privée d’électricité et d’eau ce vendredi, deux jours après les frappes russes massives qui ont spécifiquement visé les infrastructures énergétiques. Une stratégie qualifiée de "crimes de guerre" par les alliés occidentaux au moment où l’hiver s’installe.

A Kiev, avec des températures proches de zéro, près de la moitié des habitants restait privée d’électricité, tandis que l’approvisionnement en eau a été rétabli, selon la mairie, qui précise qu’un tiers des logements a pu récupérer du chauffage.

Les habitants multiplient les plans B pour se chauffer et trouver de l’électricité. A Odessa (photo du 23 novembre), un café a installé de petites tentes fermées et éclairées, pour permettre aux habitants de se retrouver. De son côté, le gouvernement ukrainien met en place une série de points de "résilience" qui concentrent des accès internet et électriques, des accès aux premiers soins et du chauffage.

En Russie, les mères des soldats russes mobilisés sur le front donnent de la voix. Elles ont interpellé Poutine, inquiètes de voir les conditions dans lesquelles leur fils sont envoyés à la guerre. "Je veux que vous sachiez que nous partageons cette douleur, leur a répondu le chef du Kremlin. Nous savons que rien ne peut remplacer la perte d’un fils"