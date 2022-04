Direct – Guerre en Ukraine : Poutine "ne réussira pas" à diviser l'UE, assure Charles Michel à Kiev

L’Ukraine a reçu des avions de chasse pour l’aider à contrer l’offensive russe dans l’est du pays, où les derniers combattants ukrainiens retranchés à Marioupol ont lancé un appel désespéré à la communauté internationale pour être secourus.

"Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures", a affirmé un commandant de militaires ukrainiens assiégés à Marioupol, port stratégique du sud-est de l’Ukraine, dont Moscou s’est juré de prendre le contrôle. "L’ennemi est dix fois plus nombreux que nous", a déclaré Serguiy Volyna, de la 36e brigade de la marine nationale, sur Facebook. "Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous leur demandons d’utiliser la procédure d’extraction et de nous emmener sur le territoire d’un pays tiers".

Un accord a été trouvé avec la Russie sur un couloir humanitaire pour évacuer des civils depuis le port assiégé de Marioupol, dans le Sud-Est de l’Ukraine, premier accord de ce type depuis samedi, a indiqué ce mercredi une responsable ukrainienne.

Pendant ce temps le président du Conseil européen Charles Michel s'est rendu à Kiev où il a tenu une conférence de presse aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.