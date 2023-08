Direct – Guerre en Ukraine : Poutine ne prévoit pas de se rendre aux funérailles de Prigojine

En ce 552ème jour de guerre, les troupes ukrainiennes se sont enfoncées plus profondément dans les lignes de défense russes près de Robotyne, un village du front sud qu'elles revendiquent avoir repris lundi, selon un porte-parole de l'armée ukrainienne. "Les forces ukrainiennes ont enregistré des succès en direction de Novodanylivka et de Verbove", affirme-t-il.

Kiev espère que la prise de Robotyne pourra donner une impulsion à sa difficile contre-offensive. Cette zone du front est l’axe d’attaque en direction des villes de Tokmak puis Melitopol, afin de tenter de rompre l’unité des territoires occupés par la Russie dans le sud et l’est du pays avec la Crimée, annexée en 2014.

Les forces russes ont, elles, déjoué de nouvelles attaques nocturnes de drones ukrainiens dans les régions de Toula et Belgorod (ouest), a affirmé Moscou mardi matin.

En Russie, le Kremlin a signalé que Vladimir Poutine ne se rendrait pas aux funérailles d'Evguéni Prigojine. "La présence du président n'est pas prévue, nous n'avons pas d'informations spécifiques sur les funérailles", a déclaré à la presse le porte-parole Dmitri Peskov. "La décision à ce sujet est prise par la famille et les proches, nous ne pouvons rien dire ici sans eux", a-t-il fait valoir, alors qu'aucune annonce sur la date et le lieu des funérailles n'a été faite.

Le renseignement britannique signale quant à lui que les soldats russes sont de mieux en mieux payés depuis le début de l'invasion. De nombreux soldats de rang inférieur servant en Ukraine gagnent plus de 2,7 fois le salaire moyen national russe. "Il est fort probable que le salaire et les avantages supplémentaires incitent fortement les militaires à s'engager, en particulier ceux qui viennent des régions les plus pauvres de Russie. Toutefois, conclut le renseignement britannique, il est peu probable que la Russie atteigne ses objectifs en matière de recrutement de volontaires."

