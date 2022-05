Direct - Guerre en Ukraine : Poutine en Ukraine pour la première fois, Odessa, Marioupol, la vie reprend

91e jour de guerre en Ukraine. Moscou intensifie son offensive dans le Donbass, formé des régions de Lougansk et de Donetsk, que les Ukrainiens peinent à défendre, après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (nord-est). Les villes de Severodonetsk, Kramatorsk, ou Donetsk, notamment, sont les cibles de bombardements.

"Les troupes russes ont avancé pour être si proches qu'elles peuvent tirer au mortier" sur Severodonetsk, a indiqué sur Telegram Serguiï Gaïdaï, ajoutant que la ville "est tout simplement en train d'être détruite".

Suivez les évènements de ce 91e jour de conflit dans notre direct ci-dessous :