Direct – Guerre en Ukraine : Poutine dans le sud de la Russie avec les généraux supervisant l'opération en Ukraine

La Russie a affirmé de son côté avoir détruit des drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire, deux lieux où les attaques de ce type se sont multipliées ces dernières semaines. Ces attaques ont eu lieu alors qu’un responsable officiel russe a confirmé que forces ukrainiennes avaient ouvert une brèche sur la rive gauche du Dniepr, ligne de front dans le sud du pays.

Moscou a en outre intensifié ses attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes de la mer Noire et du Danube depuis son retrait de l’accord céréalier conclu sous l’égide de l’ONU et de la Turquie et entré en vigueur à l’été 2022.