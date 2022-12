Direct – Guerre en Ukraine : Poutine assure qu’il n’utilisera l’arme nucléaire qu’en réplique à une frappe ennemie

L’Ukraine panse toujours ses plaies suite aux attaques de missiles russes de ce lundi. Des dégâts à déplorer également sur le réseau électrique alors que le pays connaît sa première grande vague de froid.

Vladimir Poutine s’est exprimé lors d’une réunion télévisée ce mercredi après-midi. "La Russie a déployé en Ukraine près de la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle des réservistes, soit environ 150.000 soldats" a annoncé le président russe. Poutine a également reconnu que le conflit en Ukraine était "long", tout en vantant des "résultats significatifs" en référence à l'annexion qu'il revendique de quatre régions ukrainiennes. Enfin, il a laissé entendre que la Russie n’utiliserait pas l’arme nucléaire en premier, mais uniquement "en réponse" à une éventuelle frappe ennemie de ce type sur son territoire.

Du côté de l’OTAN, on estime que la stratégie de Moscou serait de "geler" les combats avant une offensive au printemps. "Ce que nous voyons maintenant, c’est que la Russie tente d’imposer une sorte de gel de cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu’elle puisse se regrouper, réparer, récupérer et ensuite essayer de lancer une plus grande offensive au printemps prochain", a déclaré le chef de l’Otan Jens Stoltenberg lors d’un événement public organisé par le quotidien britannique Financial Times.