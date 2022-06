Direct - Guerre en Ukraine : pour Poutine, "Le monde dominé par les USA est fini". La bataille du gaz a commencé

115e jour de guerre en Ukraine. Alors que dans le Donbass les combats continuent de faire rage, avec plusieurs centaines de morts chaque jour, la Russie a déclenché les hostilités avec l'Europe sur le front du gaz. Une bataille celle du gaz qui avait déjà timidement débuté il y a quelques semaines mais qui a pris une dimension beaucoup plus importante après le discours de Vladimir Poutine lors du forum économique de Saint-Petersbourg. Ainsi les coupures dans l'approvisionnement de gaz russe à l'Allemagne, la France et L'Italie par le géant russe Gazprom sont de plus en plus importantes. De moins 15% mercredi à moins 50% hier vendredi. Une situation alarmante qui, si elle se poursuit, obligerait certains pays à se mettre en état d'alerte avec les contre-mesures que cela entraînerait.

