Direct – Guerre en Ukraine : pour le chef de l'Otan, l'Ukraine est "en mesure de libérer encore plus de terrain"

À Ramstein en Allemagne, les alliés de l’Ukraine, pressés par Volodymyr Zelensky de livrer plus d’armes et de munitions, sont réunis pour coordonner leur aide militaire. Cela se passe à la base américaine de Ramstein, dans le Land de Rhénanie-Palatinat (ouest de l’Allemagne), et est organisé par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

À Kiev, l’armée de l’air ukrainienne a annoncé avoir abattu huit des 12 drones Shahed de fabrication iranienne que la Russie a lancés notamment sur Kiev pendant la nuit, une attaque qui n’a pas fait de victimes.

En Pologne, le transit des céréales et autres produits agricoles suspendu par Varsovie pendant presque une semaine, a officiellement repris ce vendredi, ont indiqué les autorités.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera au prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Otan prévu en juillet en Lituanie, a annoncé vendredi le secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé jeudi le soutien du Mexique pour organiser un sommet avec les pays d’Amérique latine, quelques jours après les propos polémiques du président brésilien Lula sur l’invasion russe en Ukraine.

Moscou a déclaré qu’un de ses avions de combat avait perdu une munition au-dessus de Belgorod, ville russe située près de la frontière ukrainienne, jeudi soir, après que les autorités locales eurent signalé une puissante explosion qui a blessé deux personnes et laissé un énorme cratère dans la ville.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, estime que des frappes limitées ukrainiennes en territoire russe constitueraient une tactique acceptable pour repousser l’invasion russe.