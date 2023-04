Direct - Guerre en Ukraine : pour faire tomber Bakhmout, Wagner et le ministère russe de la Défense se rapprochent

L'Institute for the Study of War (un groupe de réflexion américain) estime que "le ministère de la Défense russe cherche à travailler plus étroitement avec le groupe Wagner afin d'achever la prise de Bakhmout, malgré les tensions évidentes entre Prigojine (le patron de Wagner, ndlr) et l'establishment traditionnel du ministère de la Défense ".