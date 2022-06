Direct - Guerre en Ukraine : plus aucun gaz russe par gazoduc vers la France, les réserves sont suffisantes rassure le gestionnaire

L’Union européenne va-t-elle entrouvrir sa porte à l’Ukraine ? On connaîtra ce vendredi un début de réponse. La Commission doit en effet annoncer si elle recommande de donner le statut de candidat à l’Ukraine.

Le président Volodymyr Zelensky en a fait la demande quelques jours à peine après le début de l’invasion russe, le 28 février dernier. La Commission européenne a traité le dossier ukrainien en moins de 4 mois. C'est un traitement express, du jamais vu.

En plus du feu vert de la Commission européenne, il faudra l'unanimité des Etats-membres qui se réunissent en sommet la semaine prochaine.

L'idée de l'adhésion de l'Ukraine est portée par les poids lourds de l'Union européenne (la France, l'Allemagne, l'Italie) et peut compter sur le soutien des pays d'Europe centrale et orientale. Mais d'autres pays comme le Danemark et les Pays Bas sont plus réservés.