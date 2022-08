Direct – Guerre en Ukraine : offensive ukrainienne à Kherson, inspecteurs de l’AIEA à Zaporijjia

Contre-offensive des forces ukrainiennes et bombardements russes nourris, le sud de l’Ukraine reste au cœur du conflit tandis que les experts de l’ONU sont attendus à la centrale nucléaire de Zaporijjia. La mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) doit inspecter la centrale, la plus grande d’Europe, occupée depuis début mars par les Russes et au centre de toutes les tensions.

La contre-attaque ukrainienne vise pour l’essentiel à reprendre Kherson, une ville de 280.000 habitants avant le conflit, tombée aux mains des Russes dès le début de la guerre le 24 février, ont annoncé des responsables locaux.

Le conflit en Ukraine a des répercussions sur les prix de l’énergie et pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le marché de l’énergie tel qu’il existe ne fonctionne plus. Elle a annoncé que la Commission va proposer une réforme structurelle du marché de l’électricité dans l’Union européenne. Le gouvernement belge plaide pour que les prix soient plafonnés au niveau européen.

Suivez l’actualité de la guerre en Ukraine et ses conséquences dans notre direct, ci-dessous.