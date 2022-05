Direct - Guerre en Ukraine : Odessa panse ses plaies. La Russie aurait déporté près d'1,37 million d'Ukrainiens

Après la chute de Marioupol vendredi, avec la reddition de la dernière poche de résistance ukrainienne dans l'aciérie Azovstal, la Russie concentre à présent ses efforts militaires dans l'est et le sud du pays, tandis qu'elle a échoué à prendre Kiev et Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne (nord-est). Dans le bassin houiller du Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a assuré que la conquête de la région de Lougansk était "presque achevée".

Dans sud-ouest du pays, à Odessa, la vie suit son cours et entre deux bombardements les gens retournent à la plage. Sous pression, la cité balnéaire demeure un point d'interrogation dans la stratégie russe. Pour l'instant ces frappes viseraient à fixer des troupes ukrainiennes dans le sud-ouest du pays et de ce fait les empêcher de prendre à revers l'armée de Moscou en progression dans le Donbass.

Au milieu des militaires, les civils continuent de payer le prix for de cette guerre. Outre les milliers de morts, les déportés, au sens d'exilés de force par l'occupant, sont également très nombreux. Selon la commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien Lyudmyla Denisova, la Russie a déporté 1.377.925 personnes dont 232.480 enfants depuis le début de l'invasion. Et d'ajouter que les déclarations de Moscou sur la prétendue réinstallation volontaire des Ukrainiens ne sont pas vraies. "Nous avons des preuves indiscutables d'expulsions forcées et planifiées à l'avance. Une autre preuve est une vidéo publiée par le conseiller du maire de Mariupol, Petro Andryushchenko."

Suivez les évènements de ce 87e jour de guerre dans notre direct ci dessous :