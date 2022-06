Direct - Guerre en Ukraine : nouvelle diminution des flux de gaz russe vers l'Europe

Alors que les combats font rage à l'est du pays, particulièrement dans les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk, Kiev demande plus d'armes lourdes à ses alliés pour pouvoir résister.

Une demande qui a été transmise ce mercredi par le Secrétaire général de l'Otan à l'adresse des pays occidentaux.

Les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, alors que Mario Draghi, Emmanuel et Olaf Scholz sont arrivés à Kiev, une première pour les trois dirigeants européens depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, alors que l'Union européenne doit décider la semaine prochaine si elle accorde à l'Ukraine le statut officiel de candidat à l'Union européenne.