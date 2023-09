Direct – Guerre en Ukraine : nouvelle apparition de Sokolov dans une vidéo, la Russie entretient l'ambiguïté

Le Parlement bulgare a décidé de faire don à l'Ukraine de missiles de l'époque soviétique, après déjà des blindés cet été, confirmant le tournant amorcé par ce pays longtemps réticent à aider Kiev.

Le parquet général allemand a ouvert une enquête sur un possible crime de guerre commis dans la ville d'Hostomel, près de la capitale ukrainienne Kiev, dans le cadre de l'invasion du pays par la Russie. Le parquet soupçonne l'armée russe "d'avoir tiré sur des civils, dont une personne de nationalité allemande, et de les avoir blessés", selon une porte-parole.

La frappe ukrainienne de vendredi sur le siège de la flotte russe de la mer Noire en Crimée a été "mise en oeuvre à la demande des services de renseignement américain et britannique" et coordonnée avec eux, a accusé mercredi la diplomatie russe.

"Il n'y a pas le moindre doute que l'attaque a été planifiée à l'avance avec l'utilisation de moyens de renseignements occidentaux, d'équipement satellite de l'Otan, d'avions de reconnaissance, et qu'elle a été mise en oeuvre à la demande des services de renseignement américain et britannique et en étroite coordination avec eux", a affirmé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

La veille, mardi, l'actualité ukrainienne s'est jouée au Canada où le président de la Chambre des communes du Canada a annoncé sa démission. Le week-end dernier, Anthony Rota a fait applaudir, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans l'enceinte du parlement Yaroslav Hunka, un vétéran ukrainien de 98 ans accusé d'avoir combattu dans la SS, ce qui a provoqué un scandale.