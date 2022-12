Direct – Guerre en Ukraine : "Nous ne devons pas sous-estimer la Russie, elle se prépare pour une guerre longue" préviens le chef de l'OTAN

La capitale ukrainienne a été de nouveau la cible de frappes ce vendredi matin. Le métro a été mis à l'arrêt afin que les habitants puissent s'abriter dans les stations.

"Environ 40 missiles ont été enregistrés dans l'espace aérien de la capitale. 37 d'entre eux ont été détruits par les forces de défense aérienne", a indiqué sur Telegram l'administration militaire de la région de Kiev, disant avoir "résisté à l'une des plus grandes attaques de missiles" depuis le début de l'invasion russe fin février.

D'autres villes ont également touchées dans ce qui ressemble à une attaque massive de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Au total, 60 des 76 missiles russes lancés ce vendredi sur le pays ont été abattus, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Les maires de Kharkiv (nord-est) et Poltava (centre-est) ont quant à eux annoncé que leurs villes étaient privées d'électricité à la suite de bombardements matinaux.

Confrontée à une série de revers militaires d'ampleur dans le Nord-Est et le Sud du pays cet automne, la Russie a opté en octobre pour une tactique de frappes massives visant la destruction des réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver.