Direct - Guerre en Ukraine : "Nous ferons de l'armée biélorusse la deuxième du monde", clame Prigojine devant les troupes de Wagner

La Russie a ciblé tôt jeudi Mykolaïv et Odessa, villes portuaires du Sud de l'Ukraine, blessant au moins 20 personnes, ont rapporté les autorités locales.

Plus tôt dans la nuit, les forces aériennes de Kiev avaient indiqué sur Telegram avoir détecté le lancement de missiles en direction de la région d'Odessa, où une alerte aérienne a été déclenchée. M. Kiper avait invité la population à rester dans les abris.

Il s'agit de la troisième nuit consécutive d'attaques russes sur des ports en mer Noire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, une attaque avait ciblé "les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires" des ports d'Odessa et de Tchornomorsk, et "les silos et les quais du port d'Odessa" avaient notamment été endommagés.

L'armée russe a de son côté affirmé n'avoir visé que "des sites industriels militaires, des infrastructures pour le carburant et des dépôts de munitions de l'armée ukrainienne".

Mercredi, Moscou a annoncé qu'il considérerait comme une cible militaire tout navire se dirigeant vers les ports céréaliers ukrainiens de la mer Noire. Kiev a de son côté réclamé des escortes internationales pour ces cargos après l'expiration d'un accord crucial pour l'alimentation mondiale.