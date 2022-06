Direct - Guerre en Ukraine : Moscou réagit à l'embargo pétrolier européen, les habitants de Sloviansk appelés à évacuer

Tandis que la guerre se poursuit en Ukraine, 99 jours après le début de l’invasion russe le 24 février dernier, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel est sortie de sa réserve pour nos confrères du Tagesschau, le plus ancien journal télévisé allemand. Merkel a déclaré que l'invasion russe était une violation flagrante du droit international et qu'il s'agissait d'une agression barbare de la part de la Russie. Une déclaration forte de la part de celle qui a toujours entretenu une relation privilégiée avec Vladimir Poutine, entre respect et agacement mutuel.

Sur le terrain, l’armée russe resserre son emprise sur la ville de Severodonetsk, dans le Donbass, à l’est du pays. Une stratégie militaire celel mise en œuvre dans le Donbass qui semble porter ses fruits : la capitale administrative de la région de Lougansk, Severodonetsk est en effet occupée "à 80%" par l’armée russe, selon le gouverneur de Lougansk, Sergiï Gaïdaï qui s’est exprimé la nuit de mercredi à jeudi.

