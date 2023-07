Direct - Guerre en Ukraine : Moscou dit avoir repoussé une attaque de drones navals

Des "fragments d'un drone" ont été découverts à Moscou tôt lundi sur un axe important près du ministère russe de la Défense et un dépôt de munitions a été touché lors d'une attaque ukrainienne de drones en Crimée. Kiev a revendiqué l’attaque affirmant qu’il s’agissait d’une opération spéciale. La Russie pour sa part, a répondu qu’elle envisageait des "représailles sévères" suite à ces attaques.

Kiev a affirmé avoir repris plus de 16 km2 aux forces russes la semaine dernière dans l'est et le sud du pays.

La Russie a quant à elle attaqué une infrastructure portuaire près d’Odessa, détruisant, entre autres, un hangar à grains. Le président russe Vladimir Poutine a garanti lundi que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique.

Dans le cadre d'un programme européen, l'armée belge a déjà entraîné un millier de soldats ukrainiens. Certaines formations ont eu lieu en Belgique.

Dans les prochains jours, l'Unesco enverra une mission à Odessa pour effectuer une évaluation préliminaire des dommages, affirme le ministère ukrainien de la Culture et de la Politique de l'information.

Un enfant a été tué et six personnes blessées lundi dans un bombardement russe sur la ville de Kostiantynivka, dans l'est de l'Ukraine