Direct – Guerre en Ukraine : Moscou dit avoir déjoué une tentative d'assassinat ukrainienne du dirigeant de la Crimée annexée

Ce 493e jour de guerre en Ukraine s’ouvre avec l’ouverture à La Haye d’un bureau international chargé d’enquêter sur l’invasion russe de l’Ukraine. Ce bureau est envisagé comme une première étape vers l’éventuelle création d’un tribunal destiné à juger des dirigeants russes.

Le Centre international pour la poursuite du crime d’agression contre l’Ukraine (ICPA) regroupe des procureurs de Kiev, de l’Union européenne, des Etats-Unis et de la Cour pénale internationale (CPI). Cette forme de parquet a pour mission d’enquêter et de collecter des preuves. Il est envisagé comme une première étape avant l’établissement d’un tribunal spécial pour juger les plus hauts responsables russes pour le déclenchement de la guerre en Ukraine, une demande de Kiev.

Du côté des combats sur le terrain, la Russie serait en train de réduire les effectifs présents à la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, a annoncé vendredi l’agence de renseignement militaire ukrainienne. Les raisons officielles de cette réduction de "personnel" sont inconnues mais inquiètent Kiev notamment à cause des informations selon lesquelles Poutine serait prêt à faire subir à la centrale nucléaire le même sort que le barrage de Kakhovka.

Dans la direction de Zaporijjia, les forces armées ukrainiennes, soutenues par l’artillerie, ont poursuivi leur assaut sur Rabotyn. En face, les réserves des forces armées russes ont été redéployées dans cette zone.

Ce lundi également, un haut responsable parlementaire russe a écarté l'idée d'une nouvelle mobilisation pour remplacer les membres du groupe paramilitaire Wagner qui ne combattent plus en Ukraine, a-t-il déclaré lundi à l'agence d'État TASS.

Les services de sécurité russes (FSB) ont par ailleurs affirmé lundi avoir déjoué une tentative d'assassinat du dirigeant installé par Moscou en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014, accusant Kiev d'avoir voulu poser une bombe dans sa voiture.

