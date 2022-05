L'état-major ukrainien a pour sa part relevé dans son point matinal quotidien de ce dimanche que l'armée russe continuait "ses frappes de missiles et aériennes sur tout le territoire", et même avait "augmenté l'intensité en utilisant l'aviation pour détruire des infrastructures cruciales". Peu après midi les régions de Kiev et Jytomyr ont été frappées.