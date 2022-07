Direct - Guerre en Ukraine : Moscou accuse Kiev de torturer des prisonniers de guerre

Les forces armées russes continuent de frapper tous azimuts tandis que celles ukrainiennes résistent tant bien que mal avec les ressources dont ils disposent. Et face au rouleau compresseur envoyé par Vladimir Poutine, les hommes de Zelensky ont fort à faire. Dans l'est, depuis la chute du Louhansk, Tchétchènes et autres troupes motorisées recentrent leurs efforts vers Sloviansk et Kramatorsk. Donetsk, un peu plus au sud, est désormais dans le collimateur de la Russie. Les bombardements en direction de Bakhmut s'intensifient, la troisième ville encore contrôlée par Kiev avec Sloviansk et Kramatorsk justement. Trois villes qui empêchent l'avancée vers Donetsk par le nord et par l'est.

La Russie enquête sur les tortures qu’auraient subies des soldats russes capturés par les forces ukrainiennes et qui ont été libérés lors d’un échange de prisonniers avec l’Ukraine. Entretemps, l'Agence internationale de l'énergie confirme que la guerre en Ukraine a sévèrement affecté la consommation mondiale de gaz.

Suivez en direct les évènements de ce 132e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :