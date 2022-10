Direct – Guerre en Ukraine : Moscou accuse Kiev de préparer le recours à une « bombe sale », risque d’escalade ou tentative d'intimidation ?

Moscou a accusé dimanche, lors d’entretiens téléphoniques avec des pays de l’Otan, l’Ukraine de se préparer à utiliser une "bombe sale", des allégations rejetées par Kiev et Washington qui disent craindre un prétexte pour une escalade.

"Si la Russie appelle et dit que l’Ukraine serait en train de préparer quelque chose, cela signifie une seule chose : la Russie a déjà préparé tout cela. Je crois que désormais le monde doit réagir aussi durement que possible", a pour sa part fustigé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pour l'Institute for the Study of War (Institut pour l'Etude de la Guerre, un groupe de réflexion américain), la série d'appels du ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgu, n'était probablement "qu'un nouveau coup de sabre russe visant à intimider les partisans occidentaux de l'Ukraine et, éventuellement, à élargir les fissures au sein de l'alliance de l'OTAN, et non une mise en condition pour une utilisation nucléaire imminente."

Plus d’un million de foyers ukrainiens ont été privés d’électricité à la suite d’attaques russes contre les infrastructures électriques, avait précisé samedi la présidence d’Ukraine. Les frappes de l’armée russe ont aussi ciblé et détruit dimanche dans le centre de l’Ukraine un dépôt avec 100.000 tonnes de carburant destiné à l’aviation ukrainienne.

La Russie fait actuellement face à une vaste contre-offensive ukrainienne et dénonce une "augmentation considérable" des tirs ukrainiens sur plusieurs régions russes frontalières, dont celles de Belgorod et de Koursk.