Direct – Guerre en Ukraine : Moscou accuse Kiev d'avoir attaqué un de ses navires dans les eaux turques

Lundi, des combattants entrés en Russie depuis l’Ukraine ont attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod, qui a également essuyé des tirs d’artillerie et des attaques de drones qui ont poussé les habitants à fuir. L’attaque s’est prolongée mardi. Moscou accuse l’Ukraine d’avoir monté cette attaque transfrontalière, ce que Kiev dément, affirmant qu’elle était le fait de combattants russes opposés au président Vladimir Poutine.

Selon le New York Times, et le Financial Times, des véhicules blindés de fabrication américaine auraient été utilisés lors des attaques dans la province de Belgorod, dans le sud-ouest de la Russie. Des images vidéo montrent que ces véhicules ont été déployés sur plusieurs fronts en Ukraine. Mais Kiev nie toute implication dans les combats de Belgorod.

Cinq étrangers vont être jugés en Russie à partir du 31 mai devant le tribunal militaire de Rostov pour avoir combattu pour l’Ukraine, annonce l’agence officielle russe Tass.

