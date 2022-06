Direct – Guerre en Ukraine : Marioupol jumelée de force avec Saint-Pétersbourg. La moitié de Severodonetsk entre les mains des Tchétchènes

Dans l’Est, la ville de Severodonetsk, où une usine chimique a été bombardée, est à plus de 50% aux mains des troupes russes, principalement tchétchènes. Environ 12.000 civils seraient encore présents dans la ville assiégée. Pour la plupart, des habitants dans l'incapacité de quitter celle que les autorités locales appellent déjà "la nouvelle Marioupol".

Marioupol qui a été jumelée de force avec Saint-Petersbourg par l'occupant russe. Et alors que l’Union européenne vient de serrer la vis économique avec un sixième paquet de sanctions à l’égard de Moscou, prévoyant notamment un embargo sur le pétrole russe, Washington avance sur le soutien militaire. Les Etats-Unis ont en effet annoncé mardi soir l’envoi de "systèmes de missiles plus avancés" à l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden, a écrit mardi le New York Times, allait "fournir aux Ukrainiens des systèmes de missiles plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine".

Il s’agit, selon un haut responsable de la Maison blanche, de Himars (High Mobility Artillery Rocket System), c’est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers, d’une portée de 80 kilomètres environ.

Ces équipements font partie d’un nouveau volet plus large d’assistance militaire américaine à l’Ukraine, de 700 millions de dollars au total, dont le détail doit être donné ce mercredi.

Suivez les derniers événements en Ukraine dans notre direct :