Direct – Guerre en Ukraine : malgré les bombardements, l'équipe de l'AIEA est arrivée à la centrale nucléaire de Zaporijjia

190e jour de guerre en Ukraine. Dans le Sud de l’Ukraine, la contre-offensive des hommes de Zelensky se poursuit. Selon un responsable militaire local, les forces ukrainiennes ont remporté des "succès" dans trois zones de la région de Kherson occupée par la Russie. De son côté, Moscou affirme que les tentatives liées à cette contre-offensive avaient échoué et que l’armée ukrainienne avait subi de lourdes pertes en équipement et en hommes. Sur les réseaux sociaux Telegram et Signal, les témoignages de soldats des deux camps se multiplient laissant transparaître la violence et l’horreur des combats.

Ce jeudi l’AIEA, devrait visiter la centrale nucléaire. Une visite qui devrait durer plusieurs jours mais qui s'nnonce d'ores-et-déjà compliquée. La route qui mène à la centrale fait en effet l'objet de bombardements, russes selon les Ukrainiens. Le patron de l’AIEA a par ailleurs déclaré que son agence chercherait à établir une présence permanente à la centrale nucléaire afin d’éviter tout accident nucléaire.

La Russie ouvrira-t-elle un second théâtre de guerre ? Pour le chef de la défense de l’Allemagne, le général Eberhard Zorn, le Kremlin est "très bien capable d’étendre le conflit au niveau régional" et ne manquera pas de munitions de sitôt.

Les funérailles du dernier dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, décédé mardi à l’âge de 91 ans, auront lieu samedi à Moscou, ont rapporté les agences de presse russes. Aucune nouvelle concernant des funérailles d’Etat jusqu’à présent. Les médias s'étaient d'ailleurs montrés très mièvres concernant l'annonce du décès de Gorbatchev. Poutine lui-même a froidement salué le décès du dernier dirigeant de l'URSS.

(Mini-) surprise ce mercredi soir lors de l’inauguration du festival du cinéma de Venise, la Mostra. Comme il l’avait déjà fait à Cannes, le président ukrainien Zelensky est intervenu en vidéo conférence. Lors de cette intervention, Zelensky a notamment fait défiler les noms d’enfants victimes de la guerre en Ukraine.

