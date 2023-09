Direct – Guerre en Ukraine : mais où Poutine rencontrera-t-il Kim Jong Un ?

Si sur le terrain les combats continuent de faire rage avec son lot quotidien de victimes, en coulisses chaque camp tente de trouver l’atout qui fera basculer le conflit en sa faveur. Poutine joue la carte de l’arsenal nord-coréen de son "ami" et vassal Kim Jong Un. Le président de la Corée du Nord a amassé au fil des ans une quantité impressionnante d’armes en tout genre, des missiles aux chars, en passant par les fusils d’assaut et autres armes légères. Un investissement militaire jusqu’à présent très peu utilisé (hors parades) mais qu’il pourrait bien revendre à l’un de ses fournisseurs principaux, le Kremlin. Une opération "juteuse" qui vaut le voyage (en train) pour laquelle Vladimir Poutine a mis les petits plats dans les grands. Moscou commence en effet à ressentir sérieusement le poids des sanctions, y compris dans son industrie militaire. Concernant le lieu de la rencontre, il demeure secret même si l’option Vostochny, ville de l’Extrême-Orient russe, ancienne base de missiles à l’époque soviétique, transformée en centre civil de lancement spatial, semble avoir les faveurs des services de renseignement occidentaux.

Sur l’autre front, Kiev s’appuie encore et toujours sur ses alliés occidentaux, et plus particulièrement les Etats-Unis. Ceux-ci seraient en passe d’approuver l’envoi de missiles longue portée en Ukraine. Si le timing exact de ces envois n’est pas clair, cela pourrait peser dans la balance et faire grincer des dents un peu plus encore Vladimir Poutine. D’autant que l’Ukraine a multiplié les attaques en territoire russe, notamment à Moscou, et il ne faudrait pas grand-chose pour qu’un missile ATACMS ou GMLRS ne frappe sur le sol russe.

Un territoire russe qui s’est agrandi depuis le début de l’opération spéciale et que le président russe Vladimir Poutine compte bien rendre pérenne. Une proposition de loi a d’ailleurs été soumise à la Douma proposant d’instaurer une nouvelle journée nationale, le 30 septembre, consacrée à la réunification avec la Russie des régions ukrainiennes occupées de Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson.

De son côté, l’ancien Président russe Dmitri Medvedev a de nouveau agité la menace atomique sur son canal Telegram officiel. Cette fois, c’est sur Bruxelles que son animosité se déverse. Bruxelles, comme capitale de l’UE, siège des éminences grises européennes, accusée de "cracher au visage des citoyens russes".

Une sortie qui intervient alors que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Russie pour les tortures infligées par des agents de l’État à un homosexuel en Tchétchénie et pour ne pas avoir empêché les agressions homophobes contre des membres de la communauté LGBTQ + lors de manifestations et n’avoir pas enquêté sur ces agressions. Une situation qui n’est pas sans rappeler les nombreuses exactions perpétrées à l’encontre des membres de la communauté LGBTQ + ukrainienne par les forces armées russes. Un aspect de la guerre souvent oublié mais présent dans beaucoup de conflits.

