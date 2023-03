Direct – Guerre en Ukraine : les troupes russes progressent au nord de Bakhmout, ville symbole devenue "l’épicentre du conflit"

La situation à Bakhmout devient difficile pour l’armée ukrainienne. Selon le ministère de la Défense britannique, "la défense ukrainienne de la ville Bakhmout est soumise à une pression de plus en plus forte, avec des combats intenses dans et autour de la ville".

Tant l’armée régulière que les soldats du groupe Wagner progressent dans la banlieue nord de la ville, désormais vulnérable à des attaques venant de trois côtés. Ces dernières trente-six heures, deux ponts ont été détruits, notamment un pont vital reliant Bakhmout à la dernière route de ravitaillement à proximité.

La bataille pour Bakhmout, ville industrielle dont l’importance stratégique est contestée, dure depuis l’été. La cité est devenue un symbole, car elle est au cœur des combats entre Russes et Ukrainiens depuis des mois. Elle a été détruite en grande partie et vidée de ses habitants. Selon un porte-parole de l’armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, elle est "l’épicentre" du conflit.

Suivez, ci-dessous, notre direct consacré à la guerre en Ukraine.