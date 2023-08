En ce 552ème jour de guerre, le renseignement britannique signale que les soldats russes sont de mieux en mieux payés depuis le début de l'invasion. De nombreux soldats de rang inférieur servant en Ukraine gagnent plus de 2,7 fois le salaire moyen national russe. "Il est fort probable que le salaire et les avantages supplémentaires incitent fortement les militaires à s'engager, en particulier ceux qui viennent des régions les plus pauvres de Russie. Toutefois, conclut le renseignement britannique, il est peu probable que la Russie atteigne ses objectifs en matière de recrutement de volontaires."

Sur le terrain, les forces russes ont déjoué de nouvelles attaques nocturnes de drones ukrainiens dans les régions de Toula et Belgorod (ouest), a affirmé Moscou mardi matin.

L'armée ukrainienne a quant à elle annoncé la libération du village de Robotyne après des semaines de bataille sur le front sud, une prise qui, espèrent ses partisans, pourrait donner une impulsion à sa difficile contre-offensive. Cette zone du front est l’axe d’attaque en direction des villes de Tokmak puis Melitopol, afin de tenter de rompre l’unité des territoires occupés par la Russie dans le sud et l’est du pays avec la Crimée, annexée en 2014.

La Russie a poursuivi ses bombardements à travers le pays, tuant au moins trois personnes dans un village du centre, dans la région de Poltava.

Sur le plan diplomatique, selon le le bureau du Premier ministre indien Narendra Modi, le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 le mois prochain en Inde. Il y enverra à sa place son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

