Direct – Guerre en Ukraine : les soldats de Poutine auraient commis plus de 28.000 crimes de guerre

172e jour de guerre et les armes continuent de dicter leur loi et d’imposer la terreur au pas de Zelensky. Selon une annonce du bureau du Procureur Général ukrainien, les forces russes auraient commis plus de 28.000 crimes de guerre. De son côté, l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) dans son rapport quotidien a rapporté que l’armée de Vladimir Poutine concentre potentiellement ses efforts dans le Donbass afin de contraindre les forces ukrainiennes de se retirer de l’axe sud. Pendant ce temps, en Transcarpatie, un incendie de forêt sévissant sur plus de 90 hectares a finalement été maîtrisé par les pompiers dans le courant de la nuit. L’incendie avait débuté le 12 août.

Toujours dans la nuit, l’armée ukrainienne aurait détruit deux dépôts de munitions russes dans le sud de l’Ukraine. 15 soldats auraient également été tués lors de l’opération. Et à Nikopol, le maire Yevhen Yevtushenko, a rapporté que les forces russes avaient ouvert le feu sur la ville dans la nuit. Aucun bilan n’a encore été fourni.

Malgré les nombreux revers militaires, c’est pourtant un petit bout de tissu que le maître du Kremlin et son Etat-major redoutent tout particulièrement, plus que n’importe quelle arme. Un petit morceau de tissu jaune poétiquement appelé "zhovta strichka", "ruban jaune" en français. Symbole de la résistance silencieuse, le textile jaune a colonisé à son tour les territoires occupés, défiant l'emprise de Moscou sur les zones du sud-est de l'Ukraine. Contre tout referendum inique, contre toute administration non-légitime imposée par le Kremlin, contre... contre... Un simple ruban jaune accroché sur une poignée de porte, une branche d'arbre, un clou dans un mur, pour dénoncer visuellement une situation d'occupation.