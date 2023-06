Direct – Guerre en Ukraine : les services de sécurité russes appellent à arrêter le patron de Wagner pour incitation à la guerre civile

Au cœur de l'offensive de la Russie en Ukraine, un nouvel échange spectaculaire entre le Kremlin et le chef du groupe paramilitaire russe Wagner expose à nouveau les profondes tensions au sein des forces russes liées au conflit ukrainien. Evguéni Prigojine a accusé l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien, appelant au soulèvement contre le commandement militaire. "Les allégations diffusées au nom d'Evguéni Prigojine n'ont aucun fondement. En lien avec celles-ci, le FSB (services de sécurité russes) a ouvert une enquête pour appel à la mutinerie armée", a indiqué le Comité national antiterroriste de Russie, dans un communiqué cité par les agences de presse russes.

Une contre-offensive plus lente que prévu de l’aveu même de l’État-major de Kiev et qui déçoit les Américains et leurs alliés occidentaux comme l’auraient confié plusieurs responsables à nos confrères de CNN :"La contre-offensive ne répond aux attentes sur aucun des fronts". À Moscou, certains médias laissent entendre que le Kremlin se félicite de la tournure actuelle des choses, "au-delà des espérances".

Dans une interview accordée au Guardian, Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres de l'AFU, a commenté la contre-attaque ukrainienne : "Tout le monde veut remporter une grande victoire immédiatement et d'un seul coup", a-t-il déclaré. "Il en va de même pour nous. Mais nous devons nous préparer à ce que ce processus prenne un certain temps, car il y a beaucoup de forces massées de chaque côté, beaucoup de matériel et beaucoup d'obstacles techniques."

Plus de détails et d’informations dans notre direct consacré à la guerre en Ukraine ci-dessous :