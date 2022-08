Direct - Guerre en Ukraine : "les Russes ont transformé la centrale de Zaporijjia en une base militaire" s'indigne le ministre ukrainien des Affaires étrangères

Ce dimanche matin, selon le Kyiv Independent, média ukrainien en langue anglaise, les occupants russes continueraient d'enlever des habitants de Kherson.

Selon le média, l'administration régionale fait état de l'enlèvement de trois hommes et une femme.

Entre-temps, il existe un risque de "pulvérisation de substances radioactives" à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les troupes russes, comme vous nous l'expliquions ce samedi.

Alors que ces événements pèsent lourd sur le sort des Ukrainiennes et des Ukrainiens, ailleurs en Europe, les différentes nations cherchent à faire face aux conséquences de la guerre sur l'approvisionnement énergétique. Selon nos confrères de Reuters, le gouvernement allemand se penche sur une possible nationalisation de Gazprom, comme le rapporte le journal Welt am Sonntag.