Direct – Guerre en Ukraine : les Russes à la conquête du Donbass, offensive repoussée à Bakhmout

169e jour de guerre en Ukraine. Selon plusieurs sources, dont Reuters, neuf avions russes auraient été détruits cette nuit lors d’une série d’attaques contre la base russe de Saki, en Crimée, la région occupée militairement par la Russie depuis 2014. La Russie a nié les dommages mais des images satellites montreraient les effets de l’attaque. En revanche, Kiev n’a pas officiellement revendiqué la responsabilité du raid.

Dans son traditionnel discours du soir à la nation, le président ukrainien Zelensky, est revenu sur les pertes de l’envahisseur russe : "Quand la guerre se terminera-t-elle ? Tout dépend des pertes de la Russie. Plus les Russes souffriront, plus tôt nous pourrons libérer notre terre et assurer la sécurité de l’Ukraine." Et d’ajouter : "Si près de 43.000 soldats russes morts ne convainquent pas Moscou de trouver une issue à la guerre, alors davantage de combats sont nécessaires."

Pour la reconstruction, l’Ukraine aura besoin d’au moins 188 milliards de dollars. C’est l’estimation faite par l’Institut Kse (l’unité d’analyse de la Kyiv School of Economics), selon laquelle l’invasion de la Russie a déjà entraîné une perte directe de 110 milliards de dollars liée à la destruction de bâtiments et d’infrastructures, dont 2, 1 milliard de dollars la semaine dernière seulement.

Pendant ce temps, la Russie tente toujours d'atteindre son objectif en conquérant l'entièreté de la région du Donbass, à l'est. Après l'oblast de Louhansk, tombé début juillet, l'oblast de Donetsk est à présent dans son viseur. Une offensive sur la ville de Bakhmout a été repoussée ce mercredi, a communiqué l'armée ukrainienne.

L'avancée russe, réelle, est très lente et la guerre s'est transformée en duel d'artillerie entre deux armées retranchées autour de quelques localités ou cachées dans les forêts et les bosquets bordant les vastes étendues agricoles de la région.