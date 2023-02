Direct – Guerre en Ukraine : "les prochaines semaines décisives", estime Charles Michel

C’est un Volodymyr Zelensky ému et visiblement fatigué qui s’est exprimé ce matin devant le Parlement européen, après avoir été longuement été applaudi par l’assemblée.

"Nous nous défendons, nous vous défendons", a martelé le président ukrainien, estimant que si l’Ukraine tombe face à la Russie, c’est bien le mode de vie européen qui est menacé.

"Désormais, les États doivent envisager, rapidement, comme prochaine étape, de fournir les systèmes à longue portée et les jets dont vous avez besoin pour protéger la liberté que trop de gens prenaient pour acquise", a déclaré la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

Volodymyr Zelensky a ensuite rejoint les dirigeants des 27 au Conseil, à quelques dizaines de mètres du parlement.

"Les prochaines semaines et les prochains mois seront probablement décisifs, a estimé Charles Michel, le président du Conseil européen. C’est le moment de ne pas trembler, de déployer un soutien maximal", réclamant pour l’Ukraine "des munitions, de l’artillerie, des missiles, des véhicules, des systèmes de défense".

La visite du président ukrainien à Bruxelles aujourd’hui est une première depuis le début de l’invasion russe il y a un an. Pour les 27, c’est aussi l’occasion de montrer à Vladimir Poutine leur soutien indéfectible à Zelensky. Un programme tenu secret jusqu’à la dernière minute, car les risques pour le héros de la nation ukrainienne existent. Raison pour laquelle, depuis quelques jours Bruxelles est devenu, plus que jamais, un nid d’espions sous très haute surveillance avec les embarras que cela provoque pour les citoyens.

Sur le terrain, les combats se poursuivent dans l’est de l’Ukraine. Dans le Donbass, Bakhmut n’est plus qu’un champ de ruines, pour lesquels des homes continuent de mourir. Fidèle à sa stratégie, le Kremlin continue d’envoyer des vagues successives de soldats. Les premières, de la chair à canon peu équipée, pour fatiguer les troupes ukrainiennes, avant que les troupes spéciales ne fassent leur office. Une stratégie très coûteuse sur le plan des vies humaines mais qui porte ses fruits. D’autant plus qu’en face, les troupes de Kiev tentent de préserver un maximum leurs troupes, comme il y a quelques mois, avant la contre-offensive. Défendre au mieux, en perdant le moins d’hommes mais en faisant le plus de perte dans les rangs de Poutine et de son fidèle vassal, le vice-roi d’Ukraine, Prigojine. Car le fondateur de la milice privée Wagner prend de plus en plus de place dans le conflit et se verrait bien en roitelet de l’Ukraine, si l’invasion arrivait à ses fins.

Plus de détails et d’informations dans notre direct consacré à ce 351e jour de guerre en Ukraine ci-dessous :