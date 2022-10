Direct – Guerre en Ukraine : les premiers réservistes déployés dans le Donbass

Les députés de la Douma, chambre basse du Parlement, ont tous voté en faveur de l’annexion des régions de Donetsk et de Lougansk (est de l’Ukraine), ainsi que de celles de Kherson et de Zaporijjia (sud), selon la retransmission en direct de la cérémonie du vote à la télévision russe. Ni abstention ni vote contre n’ont été enregistrés.



La Russie va "consulter" la population pour établir les frontières des régions annexées de Kherson et de Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, a indiqué lundi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les régions de Donetsk et Lougansk ont été annexées dans leur totalité, Moscou ayant reconnu la souveraineté de régimes séparatistes prorusses fin février, juste avant l’assaut russe contre l’Ukraine. Mais le Kremlin a indiqué la semaine dernière que les frontières des régions de Kherson et de Zaporijjia avaient besoin d’être "clarifiées".

Ces annexions violent le droit international.

Sur le terrain, après avoir reconquis Lyman dans l’est de l’Ukraine, les forces ukrainiennes réalisent aussi des avancées dans le sud du pays.

Suivez notre direct consacré à la guerre en Ukraine et à ses conséquences dans le monde ci-dessous.