Direct – Guerre en Ukraine : les premiers chars américains Abrams vont bientôt être expédiés vers l'Ukraine

Au moins sept personnes sont décédées et plus de 80 autres ont été blessées suite à une frappe russe qui a touché hier soir un immeuble résidentiel à Pokrovsk dans la région de Donetsk. Le bilan du nombre de victimes a été plusieurs fois mis à jour par les autorités à mesure que les services de secours dégageaient les blessés des décombres.

Les bombardements ont touché des habitations, des commerces et un hôtel. Des journalistes de l’AFP présents ce mardi matin à Pokrovsk ont vu les secours s’activer autour de l’immeuble de cinq étages fortement endommagé, évacuant des blessés au milieu des gravats et faisant descendre des habitants coincés chez eux à l’aide d’une grande échelle. La ville de Pokrovsk se trouve à une soixantaine de kilomètres du front. Avant la guerre, elle comptait 60.000 habitants.

Le conflit entre dans son 530ème jour et pour l’instant, un accord de paix entre Kiev et Moscou semble irréaliste. Suite aux discussions qui ont rassemblé plus de 40 pays ce week-end à Jeddah en Arabie saoudite à l’initiative de Kiev, le secrétaire général de la présidence ukrainienne a salué un "revers majeur" pour la Russie. Moscou, à l’inverse, a qualifié cette réunion d’échec et réaffirmé sa coopération avec certains pays, dont la Chine.

Le Kremlin a par ailleurs réaffirmé qu’il n’y aurait pas de fin au conflit tant que l’Ukraine ne baisserait pas les armes. Une demande à laquelle le président ukrainien a répondu en affirmant que l’Ukraine gagnera cette guerre. Une affirmation que ne partage pas Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, pour qui la victoire de fait pas de doute. "Nos ennemis seront écrasés et la Russie parviendra à la paix selon ses propres termes. La victoire sera nôtre !", a-t-il affirmé sur Telegram.

Enfin, les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont dit lundi avoir arrêté une femme accusée d’avoir aidé la Russie à préparer une attaque contre le président Volodymyr Zelensky pendant une visite à Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine.