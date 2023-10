Direct – Guerre en Ukraine : les Polonais votent aux élections "les plus importantes" depuis le communisme

Les Polonais votent dimanche pour élire leur nouveau Parlement, des élections considérées comme cruciales pour l’avenir de leurs liens avec l’Union européenne et l’Ukraine voisine.

Selon les sondages, le parti populiste Droit et Justice (PiS, au pouvoir) obtiendrait le plus grand nombre de voix. Mais il risque d’avoir du mal à former une coalition gouvernementale, ouvrant la voie à l’opposition menée par l’ancien chef du Conseil européen, Donald Tusk. Les bureaux de vote dans le pays membre de l’UE et de l’Otan ouvrent à 05h00 et ferment à 19h00. Les sondages à la sortie des urnes sont attendus immédiatement après et les résultats définitifs lundi.

Le village de Bohatyr, situé dans l’oblast de Donetsk, a été la cible de bombardements russes, entraînant la mort d’un garçon de 11 ans, ainsi que des blessures infligées à sa mère et à son frère de 6 ans.

La situation restait "tendue" à Avdiïvka, une ville de l’est de l’Ukraine cible depuis plusieurs jours d’une offensive d’ampleur des forces russes qui tentent une fois encore de l'"encercler", a indiqué son maire Vitaly Barabach.

La réparation du pont de Crimée est terminée, 18 jours avant la date prévue.