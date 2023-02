Direct – Guerre en Ukraine : les nouvelles sanctions européennes visent aussi des fabricants iraniens de drones

La poste ukrainienne a publié, à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, un timbre reproduisant une des œuvres du graffeur britannique Banksy. Les habitants de Kiev se sont pressés au principal bureau de poste de la capitale pour l’obtenir.

A New York, vendredi au Metropolitan Opera du Lincoln Center, les drapeaux ukrainiens ont clôturé l’événement "A Concert of Remembrance and Hope", donné à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le directeur musical du Met, Yannick Nezet-Seguin, les chanteurs d’opéra ukrainiens Dmytro Popov et Vladyslav Buialskyi ont salué le public, entourés d’un drapeau or et bleu. Partout dans le monde, cet anniversaire a été marqué par l’illumination de monuments, notamment la Tour Eiffel, à Paris.

Plus de trente stars, dont Julia Roberts, Barbra Streisand et Matt Damon, ont transmis vendredi leur "amour" et adressé leurs prières à l’Ukraine dans une vidéo marquant le premier anniversaire du début de l’invasion russe.