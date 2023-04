Direct - Guerre en Ukraine : les ministres du G7 s'accordent sur une aide de 5 milliards de dollars à l'Ukraine

Les parents du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, détenu en Russie, se sont dits vendredi optimistes quant au sort de leur fils, lors de leur première prise de parole publique depuis son arrestation.

"C'est l'une des qualités américaines que l'on a fait nôtres d'être optimiste, de croire en un 'happy end' ", a confié sa mère, Ella Milman, au quotidien économique américain.

"Mais je ne suis pas stupide, je comprends ce qui est en jeu, mais c'est ce que je choisis de croire", a-t-elle ajouté.

Ella Milman et son mari Mikhail Gershkovich ont fui séparément l'Union soviétique en 1979 et se sont installés dans l'Etat américain du New Jersey, où ils ont élevé leurs deux enfants, Evan et sa soeur Danielle.