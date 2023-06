Direct – Guerre en Ukraine : les ministres de la Défense de l’OTAN à Bruxelles pour discuter de leur soutien à long terme

Six personnes sont mortes et 19 ont été blessées mercredi dans des frappes de missiles russes en Ukraine, notamment à Odessa au bord de la mer Noire. Ces frappes interviennent au moment où l’armée ukrainienne, forte des livraisons d’armes occidentales, est à l’offensive sur plusieurs parties du front dans le Sud et l’Est.

Si l’Ukraine affirme "avancer" avec la reprise de sept villages, le président russe Vladimir Poutine a au contraire assuré mardi que les forces de Kiev étaient tenues en échec et subissaient des pertes proches d’un niveau "catastrophique".

Selon des analystes militaires, l’Ukraine n’a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive, testant la ligne de front en quête de points faibles. Actuellement, ces opérations semblent se concentrer sur trois axes principaux : Bakhmout, la zone de Vougledar (sud-est) et celle d’Orikhiv (sud).

Au cours des trois derniers jours, les Ukrainiens ont repris environ trois kilomètres carrés de territoire et avancé dans certaines zones jusqu’à 1,4 kilomètre de profondeur, a indiqué mercredi un responsable de l’état-major ukrainien, Andriï Kovaliov.

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est pour sa part arrivé à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, pour déterminer notamment si cette gigantesque installation a été mise en danger par la destruction du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr, dont l’eau est utilisée pour refroidir les six réacteurs.

