Direct – Guerre en Ukraine : "Les gouvernements européens idiots punis par les urnes"

C'est ce jeudi que le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres rencontre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. Les trois hommes discuteront du récent accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes mais aussi "du besoin d’une solution politique à ce conflit", a précisé le porte-parole de l’ONU Stephane Dujarric.

"Je n’ai aucun doute (sur le fait) que la question de la centrale nucléaire (de Zaporijjia) et d’autres seront également abordées". Erdogan va-t-il proposer à Zelensky de rencontrer Poutine afin, notamment, de conclure un cessez-le-feu ? Plusieurs indiscrétions vont dans ce sens. Et les deux camps seraient déjà à l'œuvre afin d'évaluer cette opportunité. Parallèlement, la Russie a annoncé ce jeudi qu'elle pourrait bien fermer la centrale électrique de Zaporijjia "si les frappes ukrainiennes se poursuivaient".

Sur les différents fronts, les combats se poursuivent et les victimes tant civiles que militaires, continuent de s'accumuler. Malgré cela les positions demeurent figées et l'armée de Poutine peine à gagner du terrain. Dans son point quotidien sur la guerre en Ukraine, le ministère britannique de la Défense a d'ailleurs souligné l’impact de la faible discipline militaire des forces russes sur la campagne en Ukraine. Ce manquement, associé aux problèmes de vétusté et d'inadéquation de certains matériels, impacterait fortement la stratégie voulue par le Kremlin.

Des renseignements britanniques qui, il y a quelques heures seulement, fustigeaient la flotte russe en Mer Noire incapable d'asseoir la domination russe dans la région. Poutine les aurait-il entendus ? Le (vice-)amiral Viktor Sokolov vient en effet d’être nommé à la tête de la flotte de la mer Noire, qui a son quartier général en Crimée, à la place du désormais ancien commandant, l'(ex?-)amiral Igor Osipov, a annoncé l’agence de presse russe Ria Novosti. En cause les récentes attaques ukrainiennes contre des positions réputées "fortes" qui impacteraient fortement l'image de puissance russe auprès de la population mais aussi au sein des troupes.

Une image de puissance que ne rechigne jamais à mettre en avant l'ex-Président et fidèle parmi les fidèles de Vladimir POutine, Dmitri Medvedev. Sur son compte Telegram officiel, le désormais vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie a conseillé aux citoyens de l'Union européenne d'exiger des explications de la part de "leurs idiots" de gouvernements car selon lui : "Les citoyens ordinaires n'ont pas perdu le bon sens (...) Plus de la moitié des habitants des pays de l'UE ne sont pas du tout désireux de rompre les contacts avec la Russie. Ils veulent une relation à part entière, comme avant (...)". Les chutes récentes de gouvernements et les élections à venir en sont et en seront la preuve, a-t-il ajouté.