Direct – Guerre en Ukraine : les familles évacuées de Kupiansk à l'approche des forces russes

L'Ukraine a ordonné l'évacuation obligatoire des familles et des résidents vulnérables de Kupiansk et des territoires adjacents du nord-est, par crainte que les forces russes ne reprennent la ville, une information donnée par The Guardian et la BBC. Avant la guerre, la ville comptait environ 25.000 habitants. L'armée a déclaré que 812 enfants sont actuellement enregistrés à Kupiansk et dans le district environnant, ainsi que 724 personnes handicapées.

La ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l’est de l’Ukraine, est "pratiquement encerclée" par les forces russes, a affirmé vendredi le patron du groupe paramilitaire Wagner. "Il ne reste plus qu’une seule route" pour en sortir, a déclaré Evguéni Prigojine dans une vidéo publiée sur Telegram par son service de presse. Prigojine a demandé au président Volodymyr Zelenskiy d'ordonner le retrait des troupes ukrainiennes.

Au moins trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d’une frappe nocturne sur un immeuble d’habitation à Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, ont indiqué jeudi les autorités locales.

Le Kremlin a dénoncé jeudi une "attaque terroriste" après que les autorités russes ont affirmé combattre un groupe de "saboteurs" ukrainiens infiltrés dans la région de Briansk, frontalière de l’Ukraine. La présidence ukrainienne a dénoncé de son côté une "provocation délibérée". "Des conclusions seront tirées à l'issue de l'enquête" sur cette incursion présumée jeudi dans la région de Briansk, a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les autorités vont "prendre des mesures pour empêcher de tels événements à l'avenir", a-t-il souligné.